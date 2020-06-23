Foden açtı ve kapattı! City'den farklı galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Burnley'i konuk etti.



Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı City 5-0 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.



Mücadelede Phil Foden 22. dakikada maçın gol perdesini açan isim olurken dakikalar 43'ü gösterdiğinde Riyad Mahrez maçın ikinci golünü kaydetti. İlk yarının uzatmalarında Mahrez bu kez penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 3-0 Manchester City galibiyetiyle kapanmasını sağladı.



İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüre Guardiola'nın öğrencileri 51. dakikada David Silva'nın golüyle dördüncü golü buldu. 63. dakikada Phil Foden bir kez daha golü atarak bu kez skoru belirledi ve Manchester City sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester City 63 puana yükselerek lider Liverpool'u 20 puan farklı takibini sürdürdü. Burnley ise 39 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.



