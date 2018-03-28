Floyd Mayweather'dan Kobe Bryant'a 1 milyon dolarlık maç teklifi

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan ABD'li boksör Floyd Mayweather, Kobe Bryant'a 1 milyon dolarlık teke tek maç teklif etti. Kobe Bryant'ın Instagram paylaşımı altına yorum yapan Floyd, "Teke tek maç için 1 milyon dolar teklif ediyorum" dedi. Floyd'un bu paylaşımını Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel de beğendi.



Kısa bir süre önce de Instagram'dan canlı yayın yapan Floyd Mayweather, para ile seks yaptığını itiraf ederken ''Bedavaya hiçbir şey yapmam. Seksi bile bedavaya yapmıyorum. Gazetelerde şimdi Floyd bu kadını satın aldı yazacak. Ben bir sponsorum'' diyen Floyd Mayweather, ''Para, bir sonraki seviyeye ulaşmanızı sağlayan bir asansördür'' sözlerini kullandı.







