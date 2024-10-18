Florya'da hava çok güneşli!

Galatasaray'daki pozitif hava dikkat çekiyor. Uzun bir süre sonra Florya'da yüzler gülüyor ve geçen seneye göre en büyük değişim olarak bu durum gösteriliyor.
Özellikle Zaha ve Oliveira gibi huzursuzluk çıkaran ya da Tete ve Ndombele gibi negatif enerji veren isimlerin ayrılmasıyla beraber tablonun değiştiği belirtiliyor. Oyuncuların neşeli tavırları önceki gün basına açık antrenmanda da dikkat çekerken, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin bu durumdan çok memnun kaldığı bildirildi. Galatasaray'da oyuncular arasındaki iyi diyaloğun en büyük kazanım olduğu vurgulandı.
ZIYECH BİLE GÜLÜYOR
Galatasaray'daki değişimin en belirgin örneği Hakim Ziyech'te yaşanıyor. Suratı genelde asık olan Faslı yıldızın mutlu hali Florya'daki arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu gösterdi. Diğer taraftan dünyaca ünlü futbolcu Osimhen'in de neşeli tavırları ve diğer takım arkadaşlarıyla olan yakınlığı gözlerden kaçmadı.
Yine ailevi sorunları nedeniyle sezon başında durgun olan Mauro Icardi'nin de milli arada Wanda Nara ile barışmasından sonra kendine geldiği belirtildi. Arjantinli forvetin önceki gün basına açık antrenmanda bir hayli mutlu olduğu gözlendi.
BARIŞ YERİNE SALLAI
Sarı-kırmızılı takımda Antalyaspor maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Milli Takım'dan sakat dönen Barış'ın tedavisi sürerken bu hafta riske edilmeyeceği ve yerine Sallai'nin 11'de maça başlayacağı belirtildi.
Macar futbolcunun yükselen formu nedeniyle rahatlayan Teknik Direktör Okan Buruk'un yine Ziyech'e de ilerleyen dakikalarda şans vereceği bildirildi.
Özellikle Zaha ve Oliveira gibi huzursuzluk çıkaran ya da Tete ve Ndombele gibi negatif enerji veren isimlerin ayrılmasıyla beraber tablonun değiştiği belirtiliyor. Oyuncuların neşeli tavırları önceki gün basına açık antrenmanda da dikkat çekerken, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin bu durumdan çok memnun kaldığı bildirildi. Galatasaray'da oyuncular arasındaki iyi diyaloğun en büyük kazanım olduğu vurgulandı.
ZIYECH BİLE GÜLÜYOR
Galatasaray'daki değişimin en belirgin örneği Hakim Ziyech'te yaşanıyor. Suratı genelde asık olan Faslı yıldızın mutlu hali Florya'daki arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu gösterdi. Diğer taraftan dünyaca ünlü futbolcu Osimhen'in de neşeli tavırları ve diğer takım arkadaşlarıyla olan yakınlığı gözlerden kaçmadı.
Yine ailevi sorunları nedeniyle sezon başında durgun olan Mauro Icardi'nin de milli arada Wanda Nara ile barışmasından sonra kendine geldiği belirtildi. Arjantinli forvetin önceki gün basına açık antrenmanda bir hayli mutlu olduğu gözlendi.
BARIŞ YERİNE SALLAI
Sarı-kırmızılı takımda Antalyaspor maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Milli Takım'dan sakat dönen Barış'ın tedavisi sürerken bu hafta riske edilmeyeceği ve yerine Sallai'nin 11'de maça başlayacağı belirtildi.
Macar futbolcunun yükselen formu nedeniyle rahatlayan Teknik Direktör Okan Buruk'un yine Ziyech'e de ilerleyen dakikalarda şans vereceği bildirildi.