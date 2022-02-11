Flamengo ile Hereda San Pablo Burgos finalde

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa'nın finalinde Flamengo ile Hereda San Pablo Burgos mücadele edecek.



FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Hereda San Pablo Burgos (İspanya), FIBA Şampiyonlar Ligi Amerika'yı kazanan Flamengo (Brezilya), NBA Gelişim Ligi şampiyonu Lakeland Magic (ABD) ve Basketbol Afrika Ligi'nde zafere ulaşan Zamalek'in (Mısır) katıldığı turnuvada yarı final maçları oynandı.



Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hassan Moustafa Spor Salonu'nda yapılan ilk yarı final maçında Flamengo, Lakeland Magic'i 94-71 yendi.



Diğer yarı final mücadelesinde ise son şampiyon Hereda San Pablo Burgos, Zamalek'i 78-61 mağlup etti.



Hereda San Pablo Burgos ile Flamengo arasındaki final maçı, 13 Şubat Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak. Üçüncülük maçında ise yarı finalin kaybedenleri Lakeland Magic ile Zamalek, aynı gün karşı karşıya gelecek.





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