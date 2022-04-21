Fırat Gül: '5 final maçımız daha var'

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül, iki ekibin de konumu gereği zor bir müsabakanın oynandığını dile getirdi.



Rakiplerinin maçtan önce tahmin ettikleri gibi oynadığını kaydeden Gül, "Girdiğimiz pozisyonlar var ancak değerlendirmede sorun yaşadık. Rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını biliyorduk. Ne öngördüysek onlarla örtüştü. 1-1 berabere kaldık. 5 final maçımız daha var. Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kocaelispor kabuk değiştiriyor. Oyun tatminkar ama girdiğimiz pozisyonları olumlu sonuçlandırmak lazım. İyi mücadele ettik, iyi efor sarf ettik, bunu skora yansıtmamız lazım." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO