UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.
İşte İtalya ekibinin paylaşımı:
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.
İşte İtalya ekibinin paylaşımı:
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı https://t.co/yXSO0vOo7Z
— Sporx (@sporx) September 14, 2022
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