Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı

Başakşehir'e konuk olacak olan Fiorentinalı yetkililer maç öncesi Fatih Terim'le biraraya geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2022 01:38
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.

İşte İtalya ekibinin paylaşımı:

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ