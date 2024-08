Fiona May: ''İtalya'da ırkçılık çok arttı''

Eski dünya şampiyonu uzun atlamacı Fiona May, İtalya'da 20 yıl önce bugün kadar ırkçılık olmadığını söyledi.



Aslen Jamaikalı bir aileden gelen İngiltere doğumlu olan ve daha sonra İtalyan vatandaşlığı da alan eski sporcu May, eski İtalyan atlet Gianni Iapichino'dan olan kendisi gibi uzun atlamacı kızı Larissa Iapichino'nun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olmasının ardından sosyal medyada kızının İtalyanlığının sorgulanmasına ilişkin yorumlara tepki gösterdi.



Corriere della Sera gazetesine bir demeç veren 54 yaşındaki May, "İtalya'da 20 yıl önce bu kadar ırkçılık yoktu. Ya da belki de sadece sosyal medya yoktu. Bazıları, sosyal medyada Larissa'nın İtalyan olmadığını söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullandı.



"Sorun, ten renginizdir. Bu aslında sorun olmamalıdır özellikle de sporda." diyen May, "Fransız milli futbol takımının neredeyse tamamı siyahlardan oluşuyor. Antrenörler sokakta onları arıyor, bulup takıma dahil ediyorlar. İngiltere'de de öyle. Belçika Milli Takımı'nın santrforu son 10 yıldır Romelu Lukaku. İtalya milli futbolda neden hiç siyah oyuncu yok?" değerlendirmesinde bulundu.



İtalya'nın ırkçı bir ülke olup olmadığı sorulan eski sporcu, "İtalya'nın ileriye gitmek yerine geriye gittiğini söylüyorum. Ülkenin bilinç altında bir şeyler var. Ayrıca televizyondaki yorumcuların, Larissa'nın sadece İtalyan bir babası olduğunu söylemesinden de hoşlanmıyorum. Ben hayatım boyunca İtalyan ulusal renkleriyle yarıştım." yanıtını verdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU