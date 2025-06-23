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Final serisinde IV. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

calendar 23 Haziran 2025 00:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde IV. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya glecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

SERİDE DURUM 2-1


İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

4 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.


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