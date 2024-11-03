Filip Kostic: 'İyi hazırlandık'

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Trabzonspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.
Sırp futbolcu, karşılaşma öncesi şu sözleri kullandı;
"Zor bir maç olacağını biliyoruz. Geçen sezon burada değildim ama buraya futbol oynamaya geldik, diğer şeyleri düşünmek istemiyoruz. Umuyorum ki iyi bir maç olur ve biz kazanırız. Çok iyi bir haftayı geride bıraktık ve iyi hazırlandık."
Sırp futbolcu, karşılaşma öncesi şu sözleri kullandı;
"Zor bir maç olacağını biliyoruz. Geçen sezon burada değildim ama buraya futbol oynamaya geldik, diğer şeyleri düşünmek istemiyoruz. Umuyorum ki iyi bir maç olur ve biz kazanırız. Çok iyi bir haftayı geride bıraktık ve iyi hazırlandık."