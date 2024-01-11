Filip Benkovic: ''3 puan sizinse mutluluğun tarifi olmaz''

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Filip Benkovic, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Benkovic: ''3 puan sizinse mutluluğun tarifi olmaz''
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11 Ocak 2024 22:24
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden savunma oyuncusu Filip Benkovic, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Filip Benkovic, "Hakem maçın son düdüğünü çaldığında eğer 3 puan sizinse bu mutluluğun tarifi olmaz. Taraftarımızın önünde gol atmak benim için çok önemliydi.'' dedi.

Benkovic son olarak, ''Maçın fişini çekecek pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Yine de sonuç olarak 3 puan bizim oldu." şeklinde konuştu.

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