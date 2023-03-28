FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları ağustosta oynanacak

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nda Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 40 takım, ön eleme turnuvalarında mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları ağustosta oynanacak
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28 Mart 2023 16:06
Basketbolda 2023 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemeyen 40 ülke için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları umudu sürüyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 40 takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nda mücadele edecek.

Ön elemelerde mücadele edecek 40 takımın 28'i 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda oynayan ama Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanamayan takımlardan, 12'si de ikinci tura yükselemeyen en yüksek puana sahip takımlardan oluşacak. Büyük Britanya etkinliğe katılmayacağını belirttiğinden onun yerini, elemelerin ikinci turuna katılamayan en iyi Avrupa takımı olan Hırvatistan aldı.

Beş FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası 12-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak ve beş kazanan ülke, 2024 yılında gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda yer alma hakkı elde edecek.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nda mücadele edecek 40 ülkenin kıtalara göre dağılımı şu şekilde:

Afrika: Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus, Uganda

Amerika: Arjantin, Bahamalar, Şili, Kolombiya, Küba, Panama, Uruguay, Virgin Adaları

Asya: Bahreyn, Tavyan, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Güney Kore, Suudi Arabistan, Suriye

Avrupa: Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, İzlanda, İsrail, Hollanda, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye, Ukrayna ile Rusya veya Bulgaristan.

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