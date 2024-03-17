Feyenoord zor da olsa kazanmayı başardı

Hollanda Eredivisie 26. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Heerenveen'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord zor da olsa kazanmayı başardı
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17 Mart 2024 18:28
Hollanda Eredivisie 26. hafta maçında Heerenveen ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Feyenoord son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı. 

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mats Wieffer, 74. dakikada Igor Paixao ve 88. dakikada Ayase Ueda kaydetti. Heerenveen'in golleri 17 ve 64. dakikada Mats Köhlert ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte puanını 62 yapan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü. Heerenveen ise 31 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Feyenoord, sahasında Utrecht'i ağırlayacak. Heerenveen, Waalwijk deplasmanına gidecek.

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