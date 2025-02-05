Feyenoord'u yenen PSV, yarı finalde!

Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, konuk ettiği Feyenoord'u 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord'u yenen PSV, yarı finalde!
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05 Şubat 2025 23:46
Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti. 
Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.

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