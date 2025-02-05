Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.
Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Johan Bakayoko ve 68. dakikada Guus Til kaydetti.
Mücadeleyi 2-0 kazanan PSV, adını yarı finale yazdırdı. Feyenoord ise turnuvaya veda eden ekip oldu.