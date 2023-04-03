Fethiyespor çok özlemiş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi sonrası 3 hafta art arda sahadan puansız ayrılan Fethiyespor'a evinde 2-0'lık Serik Belediyespor zaferi ilaç gibi geldi.
Kötü seriyi sonlandıran Muğla temsilcisi 3 hafta sonra gelen 3 puanı soyunma odasında sevinç yumağı olarak kutladı.
Grupta puanını 36 yapan Fethiyespor, haftaya Sarıyer deplasmanına çıkacak.
Kötü seriyi sonlandıran Muğla temsilcisi 3 hafta sonra gelen 3 puanı soyunma odasında sevinç yumağı olarak kutladı.
Grupta puanını 36 yapan Fethiyespor, haftaya Sarıyer deplasmanına çıkacak.
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