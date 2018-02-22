Galatasaray'da bu sezon takımın en önemli parçası olan Fernando Reges, dünkü antrenmanda ekip çalışmalarına katıldı. Cumartesi günü Portekiz'deki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a dönen, Brezilyalı futbolcu düne kadar bireysel olarak antrenmanlara devam ediyordu. Fernando, dün yeleği giyip takımla birlikte sahada yer alması, heyecan oluşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız orta sahayı bir an önce müsabakada görmek istiyor. Ancak Fernando'nun bu hafta oynaması da pek mümkün gözükmüyor. Tecrübeli futbolcunun takıma dönüş süresi ise kafaları en çok kurcalayan konu. Fernando'nun sakatlığı sürecinde yapılan açıklamalarda bir takım tezatlıklar göze çarpıyor. İşte Fernando'nun sakatlık süreci:24 Aralık'ta sakatlandı. 25 Aralık'ta kulüp doktoru iç yan bağında ileri derece yırtık olduğunu sakatlığın 3 hafta süreceğini söyledi. 7 Ocak'ta G.Saray kamp için Antalya'ya gitti. Yurt dışında bulunan Fernando özel olarak izin alarak kafileye katılmadı. 10 Ocak'ta Fernando Antalya kampına katıldı. 16 Ocak'ta röportaj veren Fernando, "Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek" dedi. 17 Ocak'ta Antalya kampı tamamlandı. 20 Ocak'ta saha çalışmalarına başlayan Fernando, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. 21 Ocak'ta Fernando, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı adaptasyon çalışması yaptı. Sağlık heyetinin işaret ettiği 3 hafta çoktan geride kalmıştı.23 Ocak'ta Fernando, kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. O idmanda meşhur poz verildi. 30 Ocak'ta sambacı tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. 31 Ocak'ta Fernando'nun iç yan bağında 3. derece yırtık ve kemik iliği ödemi sebebiyle tedavisinin ikinci kısmına Portekiz'de sürdürülmesine karar verildi. İşte kritik nokta "3. derece." Bu seviye artık yırtıklıktan çıkıp, kopma seviyesine geçiyor. Bu tarihte Fernando sakatlığının 6. haftasına girmek üzereydi ve 9 Aralık'ta iç yan bağı yırtılan Ankaragücülü Abdülkadir Kayalı 6. haftada oynayacak vaziyete gelmişti ama Fernando gelememişti.17 Şubat'ta Fernando önceden planlanan kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarının son etabını gerçekleştirmek üzere İstanbul'a döndü ve Florya'nın çimlerine ayak bastı. 19 Şubat yıldız orta saha, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. 20 Şubat Fernando, yine bireysel olarak çalıştı. 21 Şubat, Fernando nihayet takımla çalışmalara başlayıp, yeleği giydi. Sağlık heyetinin 3 hafta dediği, en geç ise 4 Şubat'ta dönemesi gereken Fernando'nun yokluğunda G.Saray 6 puan kaybetti.