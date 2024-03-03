Fernando Santos'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan sakatlık açıklaması
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03 Mart 2024 18:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi atmosfere değinen Santos, "Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında!" dedi.

Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında konuşan Santos, "Salih'in sakatlığı var, birkaç gün önce öğrendik. Svensson'un ateşi vardı, oynayacak durumda değildi." ifadelerini kullandı.
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