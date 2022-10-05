Fernando Muslera'ya sürpriz alternatif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan sarı kırmızılılar yaptığı flaş transferlerle dünyada ses getirdi. Torreira ve Mertens'i aynı uçakla İstanbul'a getiren Galatasaray transferin son günlerinde bombaları patlattı.



Transferin son günlerinde Cimbom, Icardi ve Mata'yı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı efsane kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifini aramaya başladı.



Muslera başarılarıyla kulübün efsanelerine ismini yazdırırken Galatasaray formasıyla 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı kırmızılı yönetim, Muslera'nın alternatifini aramaya başladı.



İtalyan basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, Galatasaray 26 yaşındaki İtalyan file bekçi Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.



Lorenzo Montipo İtalya'da Hellas Verona forması giyiyor. İtalyan kaleci bu sezon İtalya Serie A'da 8 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki kaleci kariyerinde Novara, Robur Siena, Carpi, Benevento ve Hellas Verona formaları giydi.



1,91 cm boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Lorenzo Montipo'nun Hellas Verona kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



LORENZO MONTIPO KİMDİR?



Hellas Verona takımında Kaleci mevkinde forma giyen Lorenzo Montipo, 20 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda ve 72 kilo olan Lorenzo Montipo, Sağ ayağını kullanmaktadır.





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