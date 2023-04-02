Fernando Muslera: "Sıra bir sonraki maçta"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Sıra bir sonraki maçta'
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02 Nisan 2023 00:37
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demir maçı sonrası konuştu.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Bu takım mücadeleyi asla bırakmayacak ve bu kulüp için en iyisini verecek. Zor bir rakibe karşı herkesin büyük çabasıyla sonuna kadar hak ettik." dedi.

Taraftara da teşekkür eden Muslera, "Harika gece için teşekkürler aslanlar. Sizsiz bu zafer mümkün değildi. Sıra bir sonraki maçta" ifadelerini kullandı.

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