19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
2-0
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
2-1
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
1-3
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
0-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Fernando Muslera, Estudiantes yolcusu

Fernando Muslera'nın menajeri Lubetkin, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Tercih Estudiantes'ten yana oldu" dedi.

calendar 20 Haziran 2025 08:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fernando Muslera, Estudiantes yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



14 yıllık Galatasaray kariyeri sonrası Türkiye'ye veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oluyor.

Uruguaylı kalecinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN'e yaptığı açıklamada Estudiantes'e imzanın çok yakın olduğunu belirtti.

Lubetkin, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti; orada yıldız oldu, rekorlar kırdı ve şampiyonluk yaşadı. Evinin yakınına dönmek istiyordu" diye konuştu. 




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.