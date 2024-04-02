Fernando Muslera, 500 dedi!

Sakatlandığın gün sağlam bacağını seninki iyileşinceye kadar sana vermeye can atan kaç kişi vardı? Kaç çocuk sokak maçında topu yakalayınca adını bağırdı kanayan diziyle? Bir gol dışında kaç hayali kurtardın direk dibinde? Kaç yürek yumuşadı en zor anlarda gülümseyen yüzünü görünce? Kaç forvetin başı ellerinin arasında kaldı karşında? Sahi kaç? Bu sayıları bilmek zor ama bildiğimiz bir sayı var. Bugün şanlı formamızla 500. maçın Kaptan! Ne mutlu bize ki Galatasaraylısın; kaleciliğin, sportmenliğin ve insanlığınla övünç kaynağımızsın."