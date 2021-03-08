Ferdi Kadıoğlu yine Hollanda'ya gidiyor

Türkiye ile Hollanda arasında seçim yapması beklenen ve A Milli Takımımızın da gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bir kez daha Hollanda U21 kadrosuna dahil edildi.



Hollanda U21 takımı, 24 Mart'ta Romanya, 27 Mart'ta Almanya ve 30 Mart'ta ise Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



HOLLANDA U21 TAKIM KADROSU



Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Dani de Wit (AZ), Myron Boadu (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Tahith Chong (Club Brugge), Kik Pieri (FC Twente), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Justin Bijlow (Feyenoord ), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Mats Knoester (Heracles Almelo), Daishawn Redan (Hertha BSC), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Joshua Zirkzee (Parma), Cody Gakpo (PSV), Jordan Teze (PSV), Mohamed Ihattaren (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Jan Hoekstra (Roda JC), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Kaj Sierhuis (Stade de Reims),Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse), Ludovit Reis (VFL Osnabrück) and Che Nunnely (Willem II).



ŞENOL GÜNEŞ, "ÇAĞIRDIM" DEMİŞTİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ağustos ayında Ferdi Kadıoğlu ile görüşme yapmıştı.



Güneş o dönem, "Ferdi Kadıoğlu ile konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam, ben çağırdım" demişti.



