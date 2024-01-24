Ferdi Kadıoğlu: "Orta saha da oynarım"

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ferdi Kadıoğlu: 'Orta saha da oynarım'
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24 Ocak 2024 22:32
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı." ifadelerini kullandı.

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