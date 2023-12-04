Fenerbahçe'de Fred dönüyor, Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor'a karşı forma giymek istiyor.
Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.
İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi.
Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.
Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.
İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi.
Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.