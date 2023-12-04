Ferdi Kadıoğlu'ndan İsmail Kartal'a: "Oynat beni hocam"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fatih Karagümrük maçında stadı sekerek terk eden Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland mücadelesinde dinlendirilmişti. İsmail Kartal'la görüşen Ferdi, "Oynamak istiyorum" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu'ndan İsmail Kartal'a: 'Oynat beni hocam'
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04 Aralık 2023 08:40
Fenerbahçe'de Fred dönüyor, Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor'a karşı forma giymek istiyor.

Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi.

Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.





 
 

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