Ferdi Kadıoğlu: 'Beşiktaş'ın tuzağına düştük'

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.
Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.
Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.
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