Ferdi Kadıoğlu: "Beşiktaş'ın tuzağına düştük"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Beşiktaş'ın tuzağına düştük'
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08 Mayıs 2022 21:11
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.

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