Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde 3 eksik!

Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesine 3 isim dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde 3 eksik!
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10 Eylül 2020 17:45
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de 3 isim kadroya dahil edilmedi.

Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan yeni transfer Mert Hakan Yandaş, hazır olmayan Filip Novak ve Genoa'ya transferi gündemde olan Miha Zajc, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Rizespor ile karşılaşacak.



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