Fenerbahçe'nin 'Kadıköy Kalesi' düştü!

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı adeta 'Kadıköy Kalesi'ni de kaybetti.



1999'dan bu sezona kadar Galatasaray'a karşı Kadıköy'de maç kaybetmeyen ve büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, 23 Şubat'ta oynanan lig maçında 3-1 kaybederek 20 yıl sonra kaybetmiş oldu.



1997'DEN BU YANA SÜREN SERİ DE SONA ERDİ



Sarı lacivertliler, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı da Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettiremedi.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 1997'den sonra ilk kez bordo mavililere maç kaybetmiş oldu.



