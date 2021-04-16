Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'a Lille'den kanca

Son dönemde Türk oyuncularla kadrosunu güçlendiren Lille, bu kez Fenerbahçe'nin genç yıldızını listesine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'a Lille'den kanca
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16 Nisan 2021 13:25
Son dönemde Türk oyuncularla kadrosunu güçlendiren Lille, bu kez Fenerbahçe'nin genç yıldızına göz dikti.

Fransız temsilcisi, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan'ı listesine aldı.

Lille'in 18 yaşındaki ve 1.78 boyundaki sol kanat için kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

 



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