Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'a Lille'den kanca

Son dönemde Türk oyuncularla kadrosunu güçlendiren Lille, bu kez Fenerbahçe'nin genç yıldızına göz dikti.
Fransız temsilcisi, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan'ı listesine aldı.
Lille'in 18 yaşındaki ve 1.78 boyundaki sol kanat için kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fransız temsilcisi, sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan'ı listesine aldı.
Lille'in 18 yaşındaki ve 1.78 boyundaki sol kanat için kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.