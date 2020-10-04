Fenerbahçe, Basel'den 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'yi transfer ettiğini açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir."



KEMAL ADEMI KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transferleri🚀



✍Mert Hakan Yandaş

✍Caner Erkin

✍Gökhan Gönül

✍Filip Novak

✍Mame Thiam

✍İsmail Yüksek

✍Barış Sungur

✍Sinan Gümüş

✍Jose Sosa

✍Mauricio Lemos

✍Valencia

✍Marcel Tisserand

✍Nazım Sangare

✍Mbwana Samatta

✍Papiss Cisse

✍Perotti

✍Ademi



— Sporx (@sporx) October 4, 2020

Almanya ve İsviçre pasaportları buluna, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018'da Neuchatel Xamax'a geçen Adewmi, 2019 yazında Basel'e geçti.Kemal Ademi,yaptı.