Cruzeiro Başkanı

, transferle ilgili yaptığı açıklamada fazla sır vermezken,

demekle yetindi. Fenerbahçe cephesi ise suskun kalıyor.

Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunun başında transfer olan Fernandao, sarı-lacivertli takımda 89 maçta 46 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Sambacı, gol krallığına ulaştığı Bursaspor'da ise 67 karşılaşmada 38 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.

Cruzeiro yetkilileri geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'a gelmiş, Fernandao transferi için hem Fenerbahçe ile hem de oyuncuyla el sıkışmıştı.Konya maçının son bölümünde şans bulan Sambacı, artık ayrılmak için gün sayıyor.Fernandao'nun bu nedenle çarşamba günü kupada oynanacak İstanbulspor maçının kadrosuna alınmayabileceği öğrenildi.Tecrübeli oyuncunun karşılaşmadan sonra arkadaşlarıyla vedalaşarak ülkesinin yolunu tutması bekleniyor.Fenerbahçe'de bu sezon 4 maça çıkan Fernandao, 98 dakikada 2 gol attı.