Fenerbahçe'den Asamoah'a ücret garantisi

Gana basını Inter'in kadroda düşünmediği sol bek Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe'nin ücret garantisi verdiğini yazdı. Haberde, "Asamoah bonservisini Inter'den kendisi alacak. Buna karşılık Fenerbahçe kendisine Inter'den aldığı net ücretin tamamını verecek" denildi.
Asamoah, Inter'den yıllık net 3 milyon Euro alıyordu. Asamoah, Inter'den önce 6 sezon Juventus'ta forma giydi.
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Asamoah, Inter'den yıllık net 3 milyon Euro alıyordu. Asamoah, Inter'den önce 6 sezon Juventus'ta forma giydi.
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