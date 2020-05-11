Fenerbahçe'den Asamoah'a ücret garantisi

Gana basını Interli sol bek Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe'nin ücret garantisi verdiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den Asamoah'a ücret garantisi
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11 Mayıs 2020 09:52
Gana basını Inter'in kadroda düşünmediği sol bek Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe'nin ücret garantisi verdiğini yazdı. Haberde, "Asamoah bonservisini Inter'den kendisi alacak. Buna karşılık Fenerbahçe kendisine Inter'den aldığı net ücretin tamamını verecek" denildi.

Asamoah, Inter'den yıllık net 3 milyon Euro alıyordu. Asamoah, Inter'den önce 6 sezon Juventus'ta forma giydi.

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