Fenerbahçe'de Muhammed Kiprit sesleri

İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Tecrübeli ve genç isimleri harmanlamayı planlayan sarı-lacivertlilerin, gündeminde Almanya'dan bir isim var. Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı. Fenerli kurmaylar, Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izletmişti.



SEZON İÇİNDE DEFALARCA İZLENDİ



Muhammet Kiprit F.Bahçe için yeni bir isim değil. 20 yaşındaki U21 milli golcü bir çok kez scout ekibi tarafından izlendi.



