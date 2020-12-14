Fenerbahçe'de kadro yine değişecek

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında kadroda önemli değişklikler bekleniyor

Abone Ol
Fenerbahçe'de kadro yine değişecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 12:10
Sarı-Lacivertliler'de Yeni Malatya karşısındaki oyun, Erol Bulut'un yine kadroda değişime gitmesine neden olacak.

Jose Sosa'nın Gaziantep deplasmanında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son haftaların formsuz ismi Gökhan Gönül, yerini Nazım Sangare'ye bırakabilir. Cezası biten Serdar, Sadık'tan formasını geri alacak. Ayrıca Mame Thiam da 11'e dönebilir.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için