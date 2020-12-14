Fenerbahçe'de kadro yine değişecek

Sarı-Lacivertliler'de Yeni Malatya karşısındaki oyun, Erol Bulut'un yine kadroda değişime gitmesine neden olacak.
Jose Sosa'nın Gaziantep deplasmanında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son haftaların formsuz ismi Gökhan Gönül, yerini Nazım Sangare'ye bırakabilir. Cezası biten Serdar, Sadık'tan formasını geri alacak. Ayrıca Mame Thiam da 11'e dönebilir.
Jose Sosa'nın Gaziantep deplasmanında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son haftaların formsuz ismi Gökhan Gönül, yerini Nazım Sangare'ye bırakabilir. Cezası biten Serdar, Sadık'tan formasını geri alacak. Ayrıca Mame Thiam da 11'e dönebilir.