Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.
Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.
Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bugün Antalya'ya gidecek.
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Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.
Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bugün Antalya'ya gidecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın