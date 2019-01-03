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Fenerbahçe'de futbolcular laktak testinden geçirildi

Fenerbahçeli futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçirildi

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de futbolcular laktak testinden geçirildi
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03 Ocak 2019 14:17
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bugün Antalya'ya gidecek.

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