Fenerbahçe'de Erol Bulut bir kez daha 'Sadık' dedi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde dikkat çeken bir isim vardı.Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelede sol bekte oynayan ve alkış alan Sadık Çiftpınar, Alanyaspor maçında Tisserand'ın partneri olarak stoperde yer aldı.Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Caner Erkin de ilk 11'deki yerine tekrar geçti.Sadık Çiftpınar hamlesiyle ilgili konuşan Erol Bulut, "Sadık Çiftpınar uzun süreli bir sakatlıktan çıktı, ne verebileceğini ben gayet iyi biliyorum. Geçen hafta bir stoper için, bekte müthiş bir performans sergiledi. Bugün de sahada o olacak. Malatyaspor'da da birlikte çalıştık. Geçen hafta Serdar hastalıktan yeni çıktı, bir gün antrenmanla aramızda. Lemos'un hafif bir sakatlığı vardı, tercihimiz Sadık'tan yana kullandık" dedi.Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hücum hattında değişiklik olmadı ve Sinan Gümüş, Valencia, ve Pelkas'ın önünde Thiam görev buldu.Sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz hafta 11'de görev alan Mert Hakan Yandaş ise kulübeye çekildi ve orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan yan yana 11'e yazıldı.