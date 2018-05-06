Fenerbahçe'de averaj seferberliği!

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son 3 hafta öncesi adeta seferberlik başladı. Şampiyonluk yarışında tüm umutlarını son dakikaya kadar sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde, önemli bir detay göze çarpıyor.Son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Aykut Kocaman'ın takımı, son 2 maçta da rakip filelere tam 8 gol bıraktı. Şampiyonluk hesaplarında genel averajın önemini iyi bilen Fenerbahçe, şu anda lider Galatasaray'ın 5 gol gerisinde duruyor. Ancak fikstür bakımından daha rahat bir konumda olan sarı-lacivertliler, gol yollarında mesaisini yükseltmeyi amaçlıyor.İlk olarak hafta boyu idman krizi yaşayan ve ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Bursaspor karşısında taraftarıyla bütünleşmek isteyen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet arayacak.Daha sonra ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'a konuk olacak Kocaman'ın öğrencileri, benzer şekilde yine bol gollü bir sonuç istiyor. Son haftada ise yine taraftarının önünde Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, en iyi averajla sezonu bitirmeyi planlıyor.Ayrıca son 7 haftada Soldado, Janssen, Valbuena, Giuliano ve Aatif'in hücumda ağırlıklarını hissettirmeleri umutları artırıyor.