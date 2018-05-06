  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Fenerbahçe'de averaj seferberliği!

Fenerbahçe'de son 3 hafta öncesi averaj konusunda adeta seferberlik başladı.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de averaj seferberliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 07:40
Fenerbahçe'de son 3 hafta öncesi adeta seferberlik başladı. Şampiyonluk yarışında tüm umutlarını son dakikaya kadar sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde, önemli bir detay göze çarpıyor.

Son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Aykut Kocaman'ın takımı, son 2 maçta da rakip filelere tam 8 gol bıraktı. Şampiyonluk hesaplarında genel averajın önemini iyi bilen Fenerbahçe, şu anda lider Galatasaray'ın 5 gol gerisinde duruyor. Ancak fikstür bakımından daha rahat bir konumda olan sarı-lacivertliler, gol yollarında mesaisini yükseltmeyi amaçlıyor.

İlk olarak hafta boyu idman krizi yaşayan ve ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Bursaspor karşısında taraftarıyla bütünleşmek isteyen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet arayacak.

Bol gol

Daha sonra ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'a konuk olacak Kocaman'ın öğrencileri, benzer şekilde yine bol gollü bir sonuç istiyor. Son haftada ise yine taraftarının önünde Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, en iyi averajla sezonu bitirmeyi planlıyor.

Ayrıca son 7 haftada Soldado, Janssen, Valbuena, Giuliano ve Aatif'in hücumda ağırlıklarını hissettirmeleri umutları artırıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için