Fenerbahçe, Zagreb kadrosunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de UEFA listesine bildirilmeyen isimler dışında Anderson Talisca, Jhon Duran ve Edson Alvarez, Zagreb maçı kadrosunda yer almadı.
Talisca kart cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Duran ve Alvarez'in ise sakatlıkları bulunuyor.
