Fenerbahçe yeni sezon öncesi güven verdi

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında şimdiye kadar Arnavutluk'tan Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı (Katar) 4-2, Partizan'ı (Sırbistan) 1-0, Mol Fehervar'ı (Macaristan) 3-0 mağlup etti.Makedon Şkupi ile 2-2 berabere kaldı... Dikkat çeken unsurlar ileride aralıksız baskı yapılması ve hızlı oyun oldu. Savunma hattı ise güven verdi.Kanarya, 6. hazırlık maçını yarın Hull City ile yapacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.Taraftarların mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği, tribün doluluk oranında dün itibarıyla %73 seviyesine ulaşıldığı gelen haberler arasında...