Fenerbahçe yeni golcüsünü Premier Lig'de buldu!

Fenerbahçe, En-Nesyri ile yollarını ayırması halinde Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe yeni golcüsünü Premier Lig'de buldu!
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27 Aralık 2024 11:55
Fenerbahçe ocak ayında iddialı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya en yakın isim ise Youssef En-Nesyri olarak gözüküyor. Yıldız forvet için Al-Nassr'ın devrede olduğu ve ciddi girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe Kulübü de En-Nesyri'nin yerine getireceği santrforu belirledi. Konuya dair haberi ise Fas basını duyurdu.

MATETA GÜNDEMDE

Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri'nin yerini Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yla doldurmayı hedefliyor.

Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki golcünün transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Jean-Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace'ta toplam 22 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mateta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek. 1.92 boyundaki forvet kariyerinde Mainz, Lyon, Le Havre ve Chateauroux gibi takımlarda da ter dökmüştü. 

 
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