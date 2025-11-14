14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
0-066'
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-165'
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
2-167'
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-260'
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-163'

Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, Polonya - Hollanda maçının 14. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

14 Kasım 2025 23:07
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!






2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti.

Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İLK 11'DE BAŞLADI

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı.


OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı. Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
