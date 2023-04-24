Fenerbahçe'ye Peres müjdesi

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Luan Peres, İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Peres müjdesi
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24 Nisan 2023 20:36
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra, İstanbulspor maçında kadroda yer aldı.

Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.

Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.

Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.

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