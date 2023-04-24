Fenerbahçe'ye Peres müjdesi

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra, İstanbulspor maçında kadroda yer aldı.
Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.
Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.
Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.
Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.
Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.
Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.
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