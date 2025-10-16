16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: Milinkovic Savic!

Al Hilal ile henüz sözleşme yenilemeyen Milinkovic Savic için Fenerbahçe ve Galatasaray, devreye girdi.

calendar 16 Ekim 2025 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 11:20
Sergej Milinkovic-Savic, 2023'ten bu yana forma giydiği Al-Hilal'de sözleşmesinin son dönemine girdi. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi ekibiyle sözleşme yenileme konusunda menajeri Uros Jankovic ile sözlü bir anlaşma sağlansa da, henüz imzalar atılmış değil.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre bu durum Avrupa devlerini harekete geçirdi. 30 yaşındaki Sırp orta saha için Juventus, Chelsea, Manchester City ve birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu belirtildi. Guardiola'nın da Milinkovic-Savic'e hayran olduğu ve bunu Kulüpler Dünya Kupası sırasında kendisine bizzat söylediği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA DEVREDE

Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcu için devrede olduğu kaydedildi. Ocak ayında Milinkovic-Savic'in geleceğinde büyük bir değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
