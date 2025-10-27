27 Ekim
Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: Anguissa!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

NAPOLI İLE ANLAŞMA YOK

Frank Anguissa'nın Napoli ile sözleşmesinde 2027'ye kadar uzatma seçeneği yer alıyor. Ancak Anguissa cephesi için bu uzatma seçeneği mali olarak tatmin edici değil.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Anguissa'yı takımın önemli bir parçası ve dokunulmaz isimlerden biri olarak görüyor. Conte'nin bu düşüncesine rağmen, Napoli ile deneyimli oyuncu arasında bir süredir görüşmelerin devam ettiği ancak anlaşma olmadığı yazıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Napoli'de Anguissa konusunda yaşanan bekleme nedeniyle İstanbul'da umudun arttığı ve Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiği belirtildi.

Napoli'de bu sezon 11 maçta süre bulan Anguissa, 3 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

