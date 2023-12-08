Fenerbahçe ve Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için karşı karşıya

Kiralanması gündemde olan Çağlar Söyüncü için Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede. Avrupa'ya daha sıcak bakan milli futbolcu, ocak ayı içerisinde kararını verecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için karşı karşıya
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08 Aralık 2023 11:55
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, milli stoper Çağlar Söyüncü transferinde karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid'de istediği süreleri alamayan Çağlar Söyüncü, EURO 2024 öncesi kritik bir kararın eşiğinde. Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka forma giymek isteyen milli futbolcu, bunun için forma süresini artırması gerektiğinin farkında. Deneyimli savunmacı için kapıyı ilk çalması beklenen ekipler ise Beşiktaş ve Fenerbahçe.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Önceliğini Avrupa kulüpleri olarak belirleyen milli yıldız, ocak sonuna kadar gelecek teklifleri değerlendirecek. 5 büyük ligden istediği sürelerin sözünü alamaması halinde Çağlar'ın, Kara Kartal ve Kanarya arasından tercih yapması bekleniyor.



5 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı.  

 
 

 

 

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