Devre arası transfer çalışmalarını sürdürenve, milli stopertransferinde karşı karşıya geldi.Atletico Madrid'de istediği süreleri alamayan Çağlar Söyüncü, EURO 2024 öncesi kritik bir kararın eşiğinde. Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka forma giymek isteyen milli futbolcu, bunun için forma süresini artırması gerektiğinin farkında. Deneyimli savunmacı için kapıyı ilk çalması beklenen ekipler ise Beşiktaş ve Fenerbahçe.Önceliğini Avrupa kulüpleri olarak belirleyen milli yıldız, ocak sonuna kadar gelecek teklifleri değerlendirecek. 5 büyük ligden istediği sürelerin sözünü alamaması halinde Çağlar'ın, Kara Kartal ve Kanarya arasından tercih yapması bekleniyor.Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı.