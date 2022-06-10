Fenerbahçe, Tolisso ile ilgileniyor

Alman basını, Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan Corentin Tolisso ile Olimpik Lyon'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Tolisso ile ilgileniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2022 15:39
Bayern Münih'den ayrılan Corentin Tolisso ile ilgilenen kulüplerden biri olarak Fenerbahçe de gösterildi.

LYON VE FENERBAHÇE

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Fransız futbolcuya en ciddi talibin eski kulübü Olimpik Lyon olduğu, ancak Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

LYON, TEMASA GEÇİLDİĞİNİ DOĞRULADI

Lyon scout şefi Bruno Cheyrou'nun, Alexandre Lacazette'nin imza töreninde söylediği "Sözleşmesi olmayan tüm oyuncular bizim için ilgi çekicidir" sözleri hatırlatırken, Lyon başkanı da Jean Michel Aulas da Tolisso'ya olan ilgilerini doğruladı. Aulas, açıklamasında, "Tolisso, iddialı bir seçenek, eğer mümkün olursa onu geri getirmek isteriz" dedi.

Corentin Tolisso ile temasa geçtiklerini belirten Jean Michel Aulas, "Tolisso için temasa geçtiğimizi doğrulayabilirim. Ancak başka seçeneklerimiz ve oyuncular da var." ifadelerini kullandı.

LYON, 41.5 MİLYON EURO'YA SATTI

27 yaşındaki Corentin Tolisso, 2017 yazında Olimpik Lyon'dan Bayern Münih'e 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ