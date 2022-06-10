Fenerbahçe, Tolisso ile ilgileniyor

Bayern Münih'den ayrılan Corentin Tolisso ile ilgilenen kulüplerden biri olarak Fenerbahçe de gösterildi.
LYON VE FENERBAHÇE
Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Fransız futbolcuya en ciddi talibin eski kulübü Olimpik Lyon olduğu, ancak Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
LYON, TEMASA GEÇİLDİĞİNİ DOĞRULADI
Lyon scout şefi Bruno Cheyrou'nun, Alexandre Lacazette'nin imza töreninde söylediği "Sözleşmesi olmayan tüm oyuncular bizim için ilgi çekicidir" sözleri hatırlatırken, Lyon başkanı da Jean Michel Aulas da Tolisso'ya olan ilgilerini doğruladı. Aulas, açıklamasında, "Tolisso, iddialı bir seçenek, eğer mümkün olursa onu geri getirmek isteriz" dedi.
Corentin Tolisso ile temasa geçtiklerini belirten Jean Michel Aulas, "Tolisso için temasa geçtiğimizi doğrulayabilirim. Ancak başka seçeneklerimiz ve oyuncular da var." ifadelerini kullandı.
LYON, 41.5 MİLYON EURO'YA SATTI
27 yaşındaki Corentin Tolisso, 2017 yazında Olimpik Lyon'dan Bayern Münih'e 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
LYON VE FENERBAHÇE
Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Fransız futbolcuya en ciddi talibin eski kulübü Olimpik Lyon olduğu, ancak Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
LYON, TEMASA GEÇİLDİĞİNİ DOĞRULADI
Lyon scout şefi Bruno Cheyrou'nun, Alexandre Lacazette'nin imza töreninde söylediği "Sözleşmesi olmayan tüm oyuncular bizim için ilgi çekicidir" sözleri hatırlatırken, Lyon başkanı da Jean Michel Aulas da Tolisso'ya olan ilgilerini doğruladı. Aulas, açıklamasında, "Tolisso, iddialı bir seçenek, eğer mümkün olursa onu geri getirmek isteriz" dedi.
Corentin Tolisso ile temasa geçtiklerini belirten Jean Michel Aulas, "Tolisso için temasa geçtiğimizi doğrulayabilirim. Ancak başka seçeneklerimiz ve oyuncular da var." ifadelerini kullandı.
LYON, 41.5 MİLYON EURO'YA SATTI
27 yaşındaki Corentin Tolisso, 2017 yazında Olimpik Lyon'dan Bayern Münih'e 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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