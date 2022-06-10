Fenerbahçe, Tolisso ile ilgileniyor

LYON VE FENERBAHÇE

LYON, TEMASA GEÇİLDİĞİNİ DOĞRULADI

LYON, 41.5 MİLYON EURO'YA SATTI

Bayern Münih'den ayrılan Corentin Tolisso ile ilgilenen kulüplerden biri olarak Fenerbahçe de gösterildi.Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Fransız futbolcuya en ciddi talibin eski kulübü Olimpik Lyon olduğu, ancak Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Lyon scout şefi Bruno Cheyrou'nun, Alexandre Lacazette'nin imza töreninde söylediğsözleri hatırlatırken, Lyon başkanı da Jean Michel Aulas da Tolisso'ya olan ilgilerini doğruladı. Aulas, açıklamasında,dedi.Corentin Tolisso ile temasa geçtiklerini belirten Jean Michel Aulas,ifadelerini kullandı.27 yaşındaki Corentin Tolisso, 2017 yazında Olimpik Lyon'dan Bayern Münih'e 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.