Fenerbahçe teklif yaptı, haber bekliyor!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin durumunu sordu. Sarı lacivertliler haber bekliyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe teklif yaptı, haber bekliyor!
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29 Haziran 2024 19:37
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamle yaptı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin durumunu sordu.

Fenerbahçe, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE HABER BEKLİYOR

Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asist yapan 27 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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