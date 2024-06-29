Fenerbahçe teklif yaptı, haber bekliyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamle yaptı.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin durumunu sordu.
Fenerbahçe, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.
FENERBAHÇE HABER BEKLİYOR
Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asist yapan 27 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Arabistan'da Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin durumunu sordu.
Fenerbahçe, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.
FENERBAHÇE HABER BEKLİYOR
Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asist yapan 27 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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