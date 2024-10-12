Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi kayıp!

Fenerbahçe yönetiminin uzun uğraşlar sonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sezona büyük bir hayal kırıklığı ile girdi.
5 yıllık sözleşme imzalanan Faslı forvet, iki kulvardaki 11 maçta süre aldı ve sadece 1 gol atabildi. Ligdeki 7 maçta gol beklentisi (xG) 2.94 olan, ortalama 2.1 şut, 1.1 isabetli şut istatistiğine sahip En-Nesyri'nin girdiği pozisyonları gole çevirme oranı sadece yüzde 7. Bu oyuncu sadece 2-2 biten Göztepe karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.
AVRUPA'DA DAHA KÖTÜ
Maç başına 4.7 gibi yüksek top kaybı istatistiğine sahip olan En-Nesyri, kafa golleriyle tanınıyor. Ancak Faslı forvetin Fenerbahçe'deki hava topu kazanma oranı da sadece yüzde 39. Deneyimli santrforun Avrupa kupaları karnesi daha da kötü.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 2 maçta da 11 başlayan ancak gol ve asist katkısı veremeyen En-Nesyri; 1.02 gol beklentisi ile maç başına 3 şut, 1.5 isabetli şut istatistiğine sahip. Aynı oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 68 dakika süre alıp sıfır çekti.
5 yıllık sözleşme imzalanan Faslı forvet, iki kulvardaki 11 maçta süre aldı ve sadece 1 gol atabildi. Ligdeki 7 maçta gol beklentisi (xG) 2.94 olan, ortalama 2.1 şut, 1.1 isabetli şut istatistiğine sahip En-Nesyri'nin girdiği pozisyonları gole çevirme oranı sadece yüzde 7. Bu oyuncu sadece 2-2 biten Göztepe karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.
AVRUPA'DA DAHA KÖTÜ
Maç başına 4.7 gibi yüksek top kaybı istatistiğine sahip olan En-Nesyri, kafa golleriyle tanınıyor. Ancak Faslı forvetin Fenerbahçe'deki hava topu kazanma oranı da sadece yüzde 39. Deneyimli santrforun Avrupa kupaları karnesi daha da kötü.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 2 maçta da 11 başlayan ancak gol ve asist katkısı veremeyen En-Nesyri; 1.02 gol beklentisi ile maç başına 3 şut, 1.5 isabetli şut istatistiğine sahip. Aynı oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 68 dakika süre alıp sıfır çekti.