Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e akın edecek

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e akın edecek
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26 Kasım 2023 11:36
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'yi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında taraftarları yine yalnız bırakmayacak.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertli ekibin seyircisi, Ülker Stadı'nda her zaman olduğu gibi muhteşem bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

Alınan bilgiye göre Karagümrük karşılaşması için satışa çıkarılan biletlerin büyük bir kısmı tükendi.

Kadıköy'de tribünlerin tıklım tıklım dolması ve 45 bin civarında futbolseverin maçta tribündeki yerlerini almaları bekleniyor. 

 

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