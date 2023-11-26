Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e akın edecek

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen'yi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında taraftarları yine yalnız bırakmayacak.Son dönemde istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertli ekibin seyircisi, Ülker Stadı'nda her zaman olduğu gibi muhteşem bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.Alınan bilgiye göre Karagümrük karşılaşması için satışa çıkarılan biletlerin büyük bir kısmı tükendi.Kadıköy'de tribünlerin tıklım tıklım dolması ve 45 bin civarında futbolseverin maçta tribündeki yerlerini almaları bekleniyor.