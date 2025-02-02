Fenerbahçe - Rizespor maçı sonrası arbede!

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.
Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı!
Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı. pic.twitter.com/GYTzkzxgVQ
— Tivibu Spor (@tivibuspor) February 2, 2025