Fenerbahçe - Rizespor maçı sonrası arbede!

Fenerbahçe ile Rizespor futbolcuları arasında maç sonu otopark alanında arbede yaşandı.

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Fenerbahçe - Rizespor maçı sonrası arbede!
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02 Şubat 2025 22:28
Son güncelleme 02 Şubat 2025 22:51
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.

 

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