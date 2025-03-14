Fenerbahçe, penaltılarda yine üzgün

Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa'ya penaltılarla veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, penaltılarda yine üzgün
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14 Mart 2025 01:59
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile oynadığı ilk maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe, ikinci maçta 2-0'lık skorla maçı önce uzatmaya, ardından da penaltı vuruşlarına götürdü. 

Penaltı vuruşlarında 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, üst üste 2 sezonda Avrupa'ya penaltılarla veda etti. 

OLYMPIAKOS'A KARŞI DA AYNI SKOR

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile çeyrek finalde eşleşen Sarı-Lacivertliler, 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından rövanş maçını 1-0 kazanmış ve maçı penaltılara götürmüştü. 

Fenerbahçe, penaltı vuruşları sonucunda yine 3-2'lik skorla Avrupa defterini kapatmıştı.


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