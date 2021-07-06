Fenerbahçe Öznur Kablo'ya İsveçli pivot

Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Öznur Kablo'ya İsveçli pivot
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06 Temmuz 2021 16:00
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 


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